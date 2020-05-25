Суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей за ремонт дома

Москва, 25 мая. Таганский суд Москвы обязал известного российского исполнителя Филиппа Киркорова выплатить более 2,2 млн рублей бизнесмену, который делал ремонт в его подмосковном доме.

Столичный суд частично удовлетворил иск строителя, который хотел получить свыше 7,5 млн рублей, пишет издание «Вечерняя Москва». В особняке Киркорова обустроили бассейн, установили столик, отделали балкон керамикой, покрасили стены в игровой зоне, а также выполнили ряд других работ.

Популярный исполнитель часто устраивает здесь посиделки с шашлыками, отдыхает на личном пляже, играет в теннис. Возле дома находится большой гараж на несколько автомобилей и фонтан.

Ремонт дома в Одинцовском районе был сделан еще в 2017 году, но заявитель обратился в суд двумя годами позднее. Вероятно, бизнесмен рассчитывал все-таки получить деньги за ремонт мирным путем. Но устал ждать и решил добиться выплат через суд.

В итоге Киркорова еще обязали оплатить 20 тысяч рублей за судебные издержки. Адвокаты артиста довольны исходом дела, но готовятся к апелляции со стороны строительной компании.



