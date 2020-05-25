Собянин анонсировал смягчение карантинных мер в Москве

Москва, 25 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Со вторника волонтерам разрешается посещать городские приюты для животных. Зоозащитники должны получить специальный ID в «Мосволонтере».

По словам Собянина, в выходные наметилось снижение распространения вируса. Поэтому планируется смягчение карантинных мер.

С 25 мая уже заработал каршеринг, автомобили выдают на 5 дней аренды. В столице открываются МФЦ, там возобновляется предоставление услуг.

Российские эпидемиологи отмечают, что за последнее время страна вышла на плато. Однако отказываться от средств защиты пока нельзя.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что масочный режим нужно сохранить в течение одного-двух месяцев. Кроме того, не исключается вторая волна вируса.

Власти РФ просят граждан не торопиться строить планы на заграничный отпуск. В любом случае, лучше в этом году отдохнуть в своей стране.