Собянин разрешил волонтерам в Москве посещать приюты для животных

Москва, 25 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что волонтеры города смогут посещать приюты для животных.

В Москве вводится поэтапное смягчение ограничений. Столичные власти и общественники выработали регламент для волонтеров.

С 26 мая разрешено приходить в приюты для бездомных собак и кошек. Животных отпустят на прогулку с зоозащитниками. Для этого необходимо получить ID волонтера, который оформляется в «Мосволонтере».

Ежедневно приюты смогут принимать не более 15 человек. Каждый активист обязан носить маску и перчатки.

Эксперты говорят, что кошки и собаки не могут заразить человека коронавирусом. До этого во всем мире не было зарегистрировано ни одного такого случая. При этом пациентам с коронавирусом советуют носить маски при контактах с животными, чтобы те тоже не заболели.

По данным ВОЗ, были зафиксированы единичные случаи коронавируса у собак. Они проживали вместе с пациентами с подтвержденным COVID-19. Анализ на вирус у таких животных показывал «слабо-положительный» результат.