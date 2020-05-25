Преступник в Москве расчленил молодую кубинку и выбросил в мусорный бак

Москва, 25 мая. Неизвестный преступник похитил в Москве 22-летнюю гражданку Кубы Лоурен Фернандес и требовал выкуп, после чего жестоко разделался с жертвой.

Молодая девушка пропала 19 мая, через несколько дней ее подруга забеспокоилась. Она отправила сообщение на номер Лоурен.

Кубинка написала подруге, что ее похитили и требуют выкуп. Она попросила найти деньги. Через какое-то время стали приходить страшные фото с Лоурен. Похититель полностью раздел жертву, связал и надел на голову черный мешок, передает телеканал «360».

Подруга ответила, что у нее есть только 10 тысяч рублей, но преступник захотел получить еще 20 тысяч рублей в течение получаса. Он пригрозил порезать Лоурен, если не получит денег.

В итоге злоумышленник убил девушку и выбросил расчлененные останки возле мусорного контейнера на Кастанаевской улице. 24 мая его задержала полиция.

По некоторой информации, погибшая девушка оказывала мужчинам интимные услуги. Правоохранители выясняют обстоятельства и причину убийства иностранки.

Ранее аналогичный случай произошел в Кузбассе, где после совместного распития спиртных напитков мужчина зарезал знакомую, расчленил ее тело и выбросил на мусорку.

Еще один трагический инцидент произошел в Казани, где местный житель пригласил в гости малознакомого мужчину, а потом убил его и закопал часть останков на городском пляже.