Стали известны подробности перестрелки на Каширском шоссе в Москве

Москва, 25 мая. Жители Мордовии и Самарской области пострадали в перестрелке на Каширском шоссе в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 24 мая около 18.30 на территории парковки. Не менее десяти человек из неустановленного оружия произвели десять прицельных выстрелов в сторону уроженца Мордовии 1982 года рождения.

После перестрелки злоумышленники скрылись. Мужчину госпитализировали с множественными ранениями поясницы, плеч, ног.

Позднее в больницу обратился житель Самарской области 1984 года рождения. Мужчина получил ранения поясницы и ягодиц.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины происшествия.