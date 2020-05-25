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Жители Подмосковья радуются смягчению режима, но неохотно носят маски

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Жители Подмосковья радуются смягчению режима, но неохотно носят маски

Электронные пропуска для передвижения по Московской области отменены с 23 мая, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев. Однако масочно-перчаточный режим сохранен. Их нужно обязательно надевать в общественном транспорте и в магазинах.

На дверях многих торговых точек появились объявления, которые предупреждают, что без средств защиты вход воспрещен. Корреспондент Федерального агентства новостей прошел по магазинам Зеленограда и понаблюдал, как соблюдается режим.

Предупреждающая надпись висит на входе в «Перекресток» на площади Юности. Однако никто не станет мешать посетителю, если он придет без маски. Женщина на кассе обслуживает мужчину без средств защиты. Среди прилавков ходят дети и трогают руками без перчаток товар. Прямо рядом с ними стоят сотрудники магазина, на нарушителей режима они внимания не обращают.

Жители Подмосковья радуются смягчению режима, но неохотно носят маски

Рядом с «Перекрестком» находится магазин здорового питания «ВкусВилл», на двери — уже знакомое предупреждение. Внутри полно посетителей и персонала. Несколько минут мимо меня проходили люди без масок и выбирали продукты. Никто из сотрудников магазина так и не напомнил гостям про маски и перчатки. На кассе работники так же спокойно обслуживали людей без средств защиты.

В «Атаке» предупреждающая надпись висит при входе в здание. Там же находятся еще несколько точек торговли. На входе меня без маски никто не остановил, сотрудники в зале тоже проигнорировали нарушение правил. Только кассир попросила меня надеть маску и дала целлофановый пакет вместо перчатки. Однако за соседней кассой девушку без маски обслужили, не задавая лишних вопросов.

Жители Подмосковья радуются смягчению режима, но неохотно носят маски

На входе в «Ашан» торгового центра «Зеленопарк» стоит охранник, пройти мимо него без маски не удалось. Если маски и перчаток с собой нет, их можно приобрести здесь же, на входе. Цена одной маски 40 рублей, упаковка из трех масок — 100 рублей. Внутри магазина все покупатели в масках и перчатках. Если покупатель снимает маску, сотрудники магазина просят надеть ее обратно, а также соблюдать дистанцию между друг другом.

Кассиры «Дикси» в поселке Радумля обслуживают покупателей без масок. Внутри магазина многие посетители нарушают режим.

«Не силой же их на людей надевать», — ответил на мой вопрос о масках сотрудник заведения.

Зайти без маски в «ФиксПрайс» в торговом центре «Панфиловский» можно. На входе посетителя никто не остановит, а вот на кассе придется надеть маску. Кассиры покупателей без средств защиты не обслуживают. Женщина за кассой попросила меня надеть маску и выдала пару одноразовых перчаток. Если у посетителя не оказалось маски, ее можно приобрести на кассе за 55 рублей.

Жители Подмосковья радуются смягчению режима, но неохотно носят маски

Опрошенные корреспондентом ФАН жители Подмосковья заявили об усталости от режима самоизоляции. Необходимость носить маски и перчатки вызывает у них явное раздражение. Возможно, именно эти настроения учли власти региона, сообщив, что «при благоприятной эпидемиологической обстановке в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер в Московской области планируют открыть рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг». Об этом в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1» в минувшие выходные заявил губернатор Подмосковья. 

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