Жители Подмосковья радуются смягчению режима, но неохотно носят маски

Электронные пропуска для передвижения по Московской области отменены с 23 мая, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев. Однако масочно-перчаточный режим сохранен. Их нужно обязательно надевать в общественном транспорте и в магазинах.

На дверях многих торговых точек появились объявления, которые предупреждают, что без средств защиты вход воспрещен. Корреспондент Федерального агентства новостей прошел по магазинам Зеленограда и понаблюдал, как соблюдается режим.

Предупреждающая надпись висит на входе в «Перекресток» на площади Юности. Однако никто не станет мешать посетителю, если он придет без маски. Женщина на кассе обслуживает мужчину без средств защиты. Среди прилавков ходят дети и трогают руками без перчаток товар. Прямо рядом с ними стоят сотрудники магазина, на нарушителей режима они внимания не обращают.

Рядом с «Перекрестком» находится магазин здорового питания «ВкусВилл», на двери — уже знакомое предупреждение. Внутри полно посетителей и персонала. Несколько минут мимо меня проходили люди без масок и выбирали продукты. Никто из сотрудников магазина так и не напомнил гостям про маски и перчатки. На кассе работники так же спокойно обслуживали людей без средств защиты.

В «Атаке» предупреждающая надпись висит при входе в здание. Там же находятся еще несколько точек торговли. На входе меня без маски никто не остановил, сотрудники в зале тоже проигнорировали нарушение правил. Только кассир попросила меня надеть маску и дала целлофановый пакет вместо перчатки. Однако за соседней кассой девушку без маски обслужили, не задавая лишних вопросов.

На входе в «Ашан» торгового центра «Зеленопарк» стоит охранник, пройти мимо него без маски не удалось. Если маски и перчаток с собой нет, их можно приобрести здесь же, на входе. Цена одной маски 40 рублей, упаковка из трех масок — 100 рублей. Внутри магазина все покупатели в масках и перчатках. Если покупатель снимает маску, сотрудники магазина просят надеть ее обратно, а также соблюдать дистанцию между друг другом.

Кассиры «Дикси» в поселке Радумля обслуживают покупателей без масок. Внутри магазина многие посетители нарушают режим.

«Не силой же их на людей надевать», — ответил на мой вопрос о масках сотрудник заведения.

Зайти без маски в «ФиксПрайс» в торговом центре «Панфиловский» можно. На входе посетителя никто не остановит, а вот на кассе придется надеть маску. Кассиры покупателей без средств защиты не обслуживают. Женщина за кассой попросила меня надеть маску и выдала пару одноразовых перчаток. Если у посетителя не оказалось маски, ее можно приобрести на кассе за 55 рублей.

Опрошенные корреспондентом ФАН жители Подмосковья заявили об усталости от режима самоизоляции. Необходимость носить маски и перчатки вызывает у них явное раздражение. Возможно, именно эти настроения учли власти региона, сообщив, что «при благоприятной эпидемиологической обстановке в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер в Московской области планируют открыть рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг». Об этом в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1» в минувшие выходные заявил губернатор Подмосковья.