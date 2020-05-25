Число пострадавших в перестрелке на Каширском шоссе в Москве увеличилось до двух

Москва, 25 мая. Два человека госпитализировали после перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщил осведомленный источник.

По данным на 25 мая, в больницу с огнестрельными ранениями попали два человека. Инцидент произошел накануне возле ЖК «Ясный».

Очевидцы сообщили, что несколько человек отстреливались от своих оппонентов на парковке, после чего скрылись.

Аналогичный инцидент произошел в начале апреля на Киевском шоссе в начале апреля в Новой Москве. Мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта.

Еще один случай произошел на Воронцовских прудах, где местный житель решал вопросы с соседями по коммуналке с помощью оружия.