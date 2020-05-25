Более 3700 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва, 25 мая. Врачи в столице вылечили еще 3746 пациентов от коронавируса, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Число москвичей, выздоровевших от коронавируса, достигло 53 586. Всем пациентам при выписке предлагают стать участниками программы донорства плазмы.

Специалисты используют плазму крови, которая содержит антитела к коронавирусу, для лечения других больных. Обычно ее переливают пациентам в тяжелом состоянии.

Плазма одного выздоровевшего может помочь двум пациентам. Столичные власти установили материальные выплаты для тех, кто сдает плазму.

Такой метод лечения является одним из самых эффективных, пока не разработали вакцину. Российские ученые обещают сделать препарат против коронавируса уже этой осенью.

Несколько отечественных компаний уже проводят доклинические тесты. В Минздраве РФ считают, что охватить вакцинацией нужно большую часть населения.