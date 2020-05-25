Работа каршеринга и МФЦ возобновляется в Москве с 25 мая

Москва, 25 мая. Начиная с понедельника в Москве к работе возвращаются многофункциональные центры, а также компании, предоставляющие услуги каршеринга. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что начиная с 25 мая жителям столицы будут доступны лишь 88 многофункциональных центров, которые расположены в самых густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. При этом Собянин пояснил, что в МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить дистанционно в электронном виде.

«Посещение центров «Мои документы» будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru», — написал Собянин в блоге на своем официальном сайте.

Также он сказал, что предоставление услуг в МФЦ будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В частности, сотрудники и посетители центров будут обязаны носить средства индивидуальной защиты, при входе будет измеряться температура, в помещениях будут установлены пластиковые экраны и разметка, напоминающая о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, с понедельника в Москве частично возобновят работу сервисы каршеринга. Арендовать машину будет возможно не менее чем на пять дней. При этом клиент должен в обязательном порядке обладать спецпропуском, а перед получением автомобиль будут тщательно дезинфицировать. Собянин отметил, что это не каршеринг не в полном смысле слова, однако подобная услуга все равно получит спрос у москвичей.