Заммэра Москвы Ефимов рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Москва, 25 мая. Следующим этапом в постепенном снятии ограничительных мер в Москве должно стать открытие непродовольственной торговли, поскольку в ней занято наибольшее количество работающих граждан. Такое мнение высказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что именно сфера непродовольственной торговли является важным, а возможно и ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств», — приводит слова Ефимова РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время в администрации города прорабатывают вопрос о поэтапном открытии сферы торговли. При этом за ней последуют послабления ограничений в сфере бытовых услуг. Как поясняет заммэра, там занято наибольшее количество малых предприятий. Кроме того данная сфера влияет на создание комфортной жизни в городе.

Напомним, Москва избежала самого страшного сценария эпидемии опасной коронавирусной инфекции. Однако ситуация с инфекцией в городе еще далека от идеальной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.