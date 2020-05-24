Мужчина получил ранение во время перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве

Москва, 24 мая. Один человек пострадал во время перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу на территории парковки. На опубликованных кадрах видно, что группа вооруженных людей открыла огонь по автомобилю, который выезжает с парковки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, стрелявшие скрылись на нескольких иномарках до прибытия стражей правопорядка.

К настоящему времени удалось задержать двух возможных участников перестрелки. На месте происшествия работают следователи.