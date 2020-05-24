Опубликованы фото последствий перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы

Москва, 24 мая. Фотографии последствий перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы публикует Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу на территории парковки. На опубликованных кадрах видно, что группа вооруженных людей открыла огонь по автомобилю, который выезжает с парковки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, стрелявшие скрылись на нескольких иномарках до прибытия стражей правопорядка. Автомобили объявлены в розыск.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что два возможных участника инцидента были задержаны на Каширском шоссе. Пока полицейские не могут точно утверждать, что задержанные мужчины являются участниками перестрелки. В ближайшее время с ними проведут беседу.

По предварительным данным, причиной стрельбы стала дорожная разборка.