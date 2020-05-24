Появилось видео перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы

Москва, 24 мая. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео из ЖК «Ясный» на юге Москвы, где неизвестные открыли стрельбу. Информации о пострадавших пока нет.

На опубликованных кадрах видно, что группа людей с похожими на оружие предметами в руках ведет стрельбу по автомобилю, покидающему территорию парковки.

По имеющейся информации, в данный момент на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобилях Mercedes, Ford и Toyota. Транспортные средства объявлены в розыск.