Голый мужчина приставал к прохожим и обливал их краской в Москве

Москва, 24 мая. Сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину, который взобрался на цистерну с водой в Москве. Неадекватный гражданин приставал к случайным прохожим и облил одного из них краской. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.

По имеющейся информации, разгуливавший в непристойном виде мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны главного управления Росгвардии в столичном районе Кунцево. Голый гражданин приставал к окружающим. Одного из прохожих он облил краской, после чего забрался на цистерну с водой, передает «Вечерняя Москва».

Обеспокоенные неадекватным поведением мужчины прохожие вызвали правоохранителей. Оказалось, что обнаженным по столичным улицам бегал 31-летний местный житель. Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.