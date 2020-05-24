Появилось видео с места смертельного ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Москва, 24 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и самосвала случилось в Москве. Об этом с места аварии сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, смертельная авария произошла в районе дома №181 на Волгоградском проспекте сегодня днем. Водитель мотоцикла двигался в сторону центра столицы, но столкнулся с большегрузом. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

ФАН публикует видео с места смертельного ДТП на Волгоградском проспекте.

В данный момент на месте происшествия работают представители дорожной полиции, они выясняют подробные причины и обстоятельства случившегося.