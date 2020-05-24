Кафе и рестораны планируют открыть в Московской области

Москва, 24 мая. Открытие кафе, ресторанов и других объектов сферы услуг станет очередным этапом снятия ограничений, которое может произойти в ближайшем будущем в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор заявил, что открытие ателье, химчисток, ресторанов и парикмахерских должно стать следующим этапом снятия ограничений, которые были введены в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он напомнил, что свою работу уже возобновили строительные площадки. Там соблюдаются все необходимые меры безопасности. Сотрудникам измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция, проверяются пункты приема пищи.

«Наша задача — чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни», — заявил Воробьев.

Ранее предприниматели представили свой план по выходу сферы услуг из изоляции. Возвращение к привычной жизни они разделили на три этапа. Они заявили, что общепит должен открыться лишь в том случае, если будет просматриваться тенденция к снижению заболеваемости в регионе, передает телеканал «360».

Напомним, что режим самоизоляции для граждан всех возрастов продолжает действовать в Москве и области. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Кроме того, граждане должны соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и в транспорте.