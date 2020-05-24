В Москве коронавирус за сутки выявили еще у 2516 человек

Москва, 24 мая. Врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 2516 жителей Москвы. С начала пандемии в городе выявлено 163 913 случаев опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи опасной инфекции также выявлены в Московской области — 862 за истекшие 24 часа. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 33 315, передает РИАМО.

Всего за прошедшие сутки в РФ выявлено 8599 случаев опасной коронавирусной инфекции. При этом отмечается, у 43,9% пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. 5363 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц, жертвами инфекции стали 153 человека.

За весь период пандемии в России зафиксирован 344 481 случай коронавируса, выздоровели 113 299 человек, 3541 скончался.

Напомним, что в Москве и Подмосковье продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать дома без веских причин. Также в городе введен обязательный масочный режим. Жителям запрещено появляться в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной защиты.