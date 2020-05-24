В Москве выздоровели еще 2427 человек с коронавирусом

Москва, 24 мая. Коронавирус за минувшие сутки побороли 2427 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших горожан превысило 49 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49840», — заявила заммэра.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Медики предлагают поправившимся пациентам стать донорами плазмы.

В минувшую субботу Ракова отмечала, что еще 3831 пациент вылечился от COVID-19 в столице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе снизилось со 150-300 до 20-50 человек в день. Он отметил, что в данный момент ситуация стабилизируется, но определенные риски все еще существуют. Воробьев напомнил, что в Подмосковье продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов, а за отсутствие маски в общественных местах горожанам грозит штраф, передает РИАМО.