Жителей Москвы предупредили о предстоящей 30-градусной жаре

Москва, 24 мая. В июне и июле Москву и Подмосковье ожидает рекордно теплая погода. Температура воздуха может подняться до +30 градусов, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой в середине предстоящего летнего сезона ожидается в целом ряде регионов России.

«В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — цитирует РИА Новости сообщение специалистов.

При этом эксперты предполагают, что жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири. Однако она в меньшей степени повлияет на обстановку в европейской части России.

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра РФ спрогнозировали возвращение тепла на территорию Москвы и области в начале следующей недели. При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода. Отмечается, что суточная температура воздуха с 21 по 23 мая была на семь градусов и более ниже климатической нормы. По словам синоптиков, последний раз май был таким холодным в 2017 году.