Директор музея сделала трогательный подарок маленьким пациентам больницы в Красногорске

Москва, 23 мая. Директор частного музея-мастерской Наталья Усачева передала 28 плюшевых мишек красного цвета Красногорской больнице № 2. Игрушки подарят детям с коронавирусной инфекцией.

Новых плюшевых друзей подарят маленьким пациентам инфекционного отделения, которые проходят курс лечения от COVID-19. Инициатор акции Наталья Усачева говорит, что это поможет в качестве моральной поддержки.

«Поводов для тревоги и беспокойства сейчас слишком много даже для взрослых. Что уж говорить про детей. Тем более, попавших больницу. Очень хочется поддержать ребят! А кто с этой ролью справится лучше всех? Конечно, плюшевый медвежонок! С мишкой ребенку проще испытать все свои эмоции и чувства. Если загрустит, то обнимет или пожалеет. Если рассердится, то бросит в угол», — написала Усачева в своем Instagram.

Директор музея «Друг мой мишка» рассказала, что это далеко не последняя подобная акция. В скором времени прибудут еще 49 красных медвежат. Усачева хочет организовать их доставку тем, кто проходит лечение дома. Она заявила, что медики уже подтвердили свою готовность помочь с организацией, передает телеканал «360».

«Мне бы еще хотелось, чтобы врачи, которые ездят по вызовам к деткам, приезжали с красным мишкой — упакованным, безопасным. Как бы с подарочком! Ведь когда ребенок болеет, ему страшно, он уязвим, боится врача», — заявила Усачева.

Отмечается, что Усачева в прошлом году запустила конкурс «Маленькие истории красного мишки» в социальных сетях. Суть его заключалась в том, что те, кто создаст рисунок или оригинальную инсталляцию с красным мишкой и придумает к ней интересную историю, получат в подарок авторского бумажного медвежонка. За первые полтора месяца свои работы прислали 59 человек из разных уголков России.

Кроме того, в сентябре минувшего года в Красногорске даже открыли сквер Красного Мишки, а также организовали выставку «90 маленьких историй Красного мишки».

Образ красного медведя стал объединяющим для неравнодушных людей со всего мира. Единственное, что расстраивает Наталью Усачеву — ограниченность в средствах, потому что ее деятельность полностью некоммерческая, а получить премию губернатора проект не смог.