Синоптики назвали аномальной холодную погоду в Москве

Москва, 23 мая. Синоптики спрогнозировали возвращение тепла на территорию Москвы и области в начале следующей недели. При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

В сообщении говорится, что суточная температура воздуха с 21 по 23 мая была на семь градусов и более ниже климатической нормы. По словам синоптиков, последний раз май был таким холодным в 2017 году.

Метеорологи рассказали, что с 24 мая температура воздуха в столичном регионе начнет постепенно расти и достигнет отметки термометра в плюс 12 градусов. Под влиянием антициклона воздух прогреется днем до плюс 18 градусов. Конец мая должен отметиться дальнейшим потеплением.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве и области первый месяц лета может оказаться теплее нормы. В июне столбики термометров могут фиксировать до плюс 25 градусов днем и плюс 15 градусов в ночное время суток.