Неизвестные похитили деньги из банкомата в Подмосковье

Москва, 23 мая. Неизвестные подорвали банкомат «Сбербанка» в Химках. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По имеющейся информации, преступление произошло ночью 23 мая на улице Карла Маркса. В правоохранительном ведомстве рассказали, что злоумышленников было двое, им удалось скрыться с места преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сколько денег было похищено, в ведомстве не уточнили, передает РИАМО.

В данный момент полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются подробные причины и обстоятельства произошедшего.