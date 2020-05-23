Захватчика отделения банка в Москве могла подтолкнуть к преступлению тяжелая ситуация

Москва, 23 мая. Захвативший заложников в офисе московского банка мужчина работал волонтером, он помогал животным и малоимущим людям. К захвату заложников его могла подтолкнуть тяжелая жизненная ситуация. Об этом рассказала подруга мужчины.

Женщина уже много лет дружит с задержанным, однако в последние годы они общались редко. Подруга захватчика рассказала, что они познакомились с ним в церкви, где мужчина помогал малоимущим. Она подчеркнула, что он долгое время был волонтером.

«Он на Севере жил, спасал животных, вытаскивал их изо льда. У него питомник там, он помогал животным: кошкам и собакам», — отметила женщина.

По ее словам, мужчина некоторое время проживал в Северной столице, и когда именно он перебрался в Москву, она не знает.

«Он человек такой специфический. Он не тот человек, который мог устроить такое ради шутки. Просто тяжелая психологическая ситуация — ему тяжело, денег нет, финансирования нет на животных», — говорит подруга.

Она также предположила, что мужчина просто мог зайти в банкомат, чтобы снять деньги, однако средств на счету не оказалось, что и заставило его выйти из себя. По ее словам, ей не было известно о том, что у него есть судимость. По имеющимся данным, задержанный мужчина был осужден на один год лишения свободы в 2018 году за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, передает телеканал «360».

Кроме того, до первой судимости он также привлекался к ответственности за еще одно преступление небольшой тяжести. Во время последнего судебного процесса ему проводили психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не страдает психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием.

Напомним, что мужчина захватил заложников в отделении одного из банков в центре Москвы днем 23 мая. Он вошел в помещение с черной сумкой в руках и заявил, что может взорвать здание. Отмечается, что в этот момент он был одет в форму курьера одной известной службы доставки. Он не выдвинул никаких внятных требований и позволил покинуть здание всем посетителям и сотрудникам, кроме одного. Полиция провела спецоперацию по его задержанию. Никто не пострадал.