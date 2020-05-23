Установлена личность захватчика заложников в отделении банка в Москве

Москва, 23 мая. Правоохранители установили личность мужчины, который захватил заложников в одном из банков в Москве. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

По словам Васенина, захватчик является приехавшим из другого региона гражданином России. Руководитель пресс-службы также сообщил, что мужчина все еще находится в отделении банка на Земляном валу, где правоохранители проводят оперативные мероприятия и следственные действия. Полиция пытается выяснить мотивы злоумышленника.

«Ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем», — сказал Васенин.

В сообщении также отмечается, что эксперты работают с устройством, которое было изъято у захватчика. Специалистам предстоит выяснить, был ли это муляж или настоящее взрывное устройство.

Напомним, что неизвестный захватил заложников в помещении банка днем 23 мая. По версии следствия, захватчик имел при себе предмет, напоминающий взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье 206 УК РФ «Захват заложника».