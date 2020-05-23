СК РФ завел дело после захвата заложников в отделении банка в Москве

Москва, 23 мая. Столичные следователи завели уголовное дело после инцидента с захватом заложников в одном из отделений банка на улице Земляной вал в Москве. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье 206 УК РФ «Захват заложника». По информации правоохранителей, неизвестный захватил заложников в помещении банка днем 23 мая. По версии следствия, захватчик имел при себе предмет, напоминающий взрывное устройство, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры штурма банка в столице, где мужчина захватил заложников. Место происшествия оцепили сотрудники полиции, возле здания дежурят врачи и спасатели. Также к отделению банка прибыли представители Следственного комитета РФ.