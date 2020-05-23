Знаменитый аллигатор Старун умер в возрасте 84 лет в Московском зоопарке

Москва, 23 мая. Легендарный обитатель Московского зоопарка — аллигатор по кличке Сатурн скончался в возрасте 84 лет. Информация была опубликована в Instagram-аккаунте зоосада.

В сообщении говорится, что рептилия скончалась по естественным причинам утром 22 мая. Аллигатор находился на попечении Московского зоопарка в течение 74 лет.

«Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно», – говорится в сообщении.

Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Сразу после рождения рептилию отправили в Берлинский зоопарк, откуда она сбежала после авиабомбардировки осенью 1943 года. Никому не известно, как и где Сатурн провел три года жизни после побега, но в 1946 году он был обнаружен британскими солдатами и передан в СССР, передает РИАМО.