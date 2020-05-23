В Сети появились кадры штурма отделения банка в Москве, где мужчина захватил заложников

Москва, 23 мая. Появились кадры штурма отделения «Альфа банка» в Москве, где мужчина захватил заложников. Место происшествия в данный момент оцеплено сотрудниками полиции, возле здания дежурят врачи и спасатели. Также к отделению банка прибыли представители Следственного комитета РФ. Кадры с места событий опубликованы в Сети.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступил сигнал о якобы захвате заложников в одном из отделений банка в центре столицы. Правоохранители выехали на место предполагаемого происшествия для проверки информации. Чуть позже появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с предполагаемым захватчиком.

По имеющимся данным, во время переговоров в здании оставались сам предполагаемый преступник и еще один человек, все остальные успешно покинули помещение банка.