Полиция ведет переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в банке в Москве

Москва, 23 мая. Полицейские ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в отделении «Альфа банка» в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По имеющейся информации, в данный момент в здании банка остались только предполагаемый захватчик и еще один человек. Остальные люди успешно покинули отделение.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступил сигнал о якобы захвате заложников в одном из отделений банка в центре столицы. Правоохранители выехали на место предполагаемого происшествия для проверки информации.