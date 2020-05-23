Медики провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу в Москве

Москва, 23 мая. Медики провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусной инфекции в Москве. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Хрипун напомнил, что масштабное исследование популяционного иммунитет началось в столице 15 мая.

«Мы на сегодня имеем уже более 50 тысяч обследований москвичей. Обследования проходят методом случайной выборки», — заявил Хрипун.

Он отметил, что специалисты планируют провести от трех до шести миллионов исследований, чтобы выяснить, как формируется и ведет себя популяционный иммунитет. Он подчеркнул, что горожане могут пройти обследование абсолютно бесплатно и на добровольной основе, передает РИАМО.

Подобные тесты на антитела к опасной инфекции помогают выявить бессимптомных носителей, а также обнаружить коронавирус на ранних этапах.

Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато, а суточная заболеваемость в стране даже на пике была одной из самых низких в мире, передает «Дейта».