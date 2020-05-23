Медики выявили 3190 новых случаев коронавируса в Москве

Москва, 23 мая. Медики за сутки выявили еще 3190 случаев коронавируса в Москве. За весь период зафиксировано 161 397 случаев опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также отмечается, что новые случаи коронавируса зафиксированы в Московской области — 846 за минувшие сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 32 653, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов, выходить из дома можно только по веским причинам. В общественных местах жители должны носить защитные маски и перчатки.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что за минувшие сутки в регионе зафиксировали два случая коронавируса. Речь идет о пациентах, которые находились под наблюдением в условиях обсерватора, передает ForPost.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 9434 новых случая опасной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 139 человек, успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 8111 человек.

С начала пандемии в России выявлено 335 882 случая коронавируса. Зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.