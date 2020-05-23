В Москве за сутки еще 3831 человек поборол коронавирус

Москва, 23 мая. Врачи вылечили еще 3831 пациента с коронавирусной инфекцией в Москве. С начала пандемии опасную инфекцию в столице успешно побороли и были выписаны 47413 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении также говорится о том, что в Московской области за сутки выздоровели еще 464 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за все время поправились 5163 пациента. На сегодняшний день в области зафиксированы 31807 случаев коронавируса.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова напомнила, что выздоровевшие пациенты в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще проходит лечение от COVID-19, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки число случаев коронавируса выросло на 53 в Приморье. С момента начала эпидемии в крае зарегистрировано 1595 случаев COVID-19, передает «Дейта».