Москвичам пообещали облачную погоду с кратковременными дождями в субботу

Москва, 23 мая. Погода в столичном регионе в субботу будет преимущественно облачной с кратковременными прояснениями, местами осадки в виде дождя. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, Москва и область окажутся под влиянием обширного малоподвижного циклона и его атмосферного фронта. Столбики термометров в столице будут фиксировать до плюс 12 градусов, в Московской области воздух прогреется до плюс 13 градусов, передает РИАМО.

Скорость северо-западного ветра будет достигать 8 метров в секунду.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца текущего месяца в Москве средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы, передает «Ридус».