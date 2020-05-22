Собянин пообещал расширить плановую медпомощь в Москве

Москва, 22 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные больницы начнут наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи.

С начала эпидемии на плечи врачей легла дополнительная нагрузка, 2/3 мощностей больниц развернули для борьбы с коронавирусом, сказал градоначальник.

Это решение помогло спасти тысячи жизней. Сейчас количество выздоровевших продолжает ежедневно расти. Такая положительная динамика говорит о возможности увеличить объем плановой медпомощи, добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что эпидемия еще не прошла, но рост числа заболевших удалось сгладить. Столичная медицина продемонстрировала устойчивость даже в такие сложные времена, а медики самоотверженно боролись за жизнь каждого пациента.

Большую помощь во время эпидемии оказали социальные работники и волонтеры. Более 18 тысяч соцработников получат стимулирующие доплаты за работу в сложных условиях в размере 25 тысяч рублей.

Столичные власти разрабатывают новые стандарты для работы организаций, которые принимают посетителей. Это касается МФЦ, салонов красоты. Отмечается, что запрет на проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий будет снят в последнюю очередь.