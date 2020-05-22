Решения об открытии предприятий сферы услуг в Москве примут на основе работы МФЦ

Москва, 22 мая. Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в самую последнюю очередь. Решение о возобновлении работы предприятий сферы услуг будет рассматриваться по итогам открытия МФЦ. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Массовые мероприятия будут открываться в самую последнюю очередь в столице», — сообщила Ракова в эфире телеканала «Россия-24».

Чиновница уточнила, что власти Москвы примут решение о возобновлении работы предприятий сферы услуг, исходя из того, как будет складываться обстановка с COVID-19 после открытия МФЦ.

«Именно МФЦ являются представителями сферы услуг. И вот в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решение о том, когда открывать и другие учреждения сферы услуг», — уточнила она.

Ракова добавила, что даже после открытия МФЦ в Москве продолжат оказывать около 80 услуг исключительно в дистанционном формате. С 25 мая многофункциональные центры будут предоставлять 144 из 220 услуги, включая все услуги с водительскими правами, российскими и заграничными паспортами. К работе приступят 88 центров на всей территории Москвы.

Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. С 15 апреля действует пропускной режим.

Ранее Ракова сообщила, что в столице наблюдается динамика, которая свидетельствует об улучшении ситуации с коронавирусом.

По данным на 22 мая, в России выявлено 326 448 заболевших COVID-19, выздоровели 99 825 пациентов, зафиксировано 3 249 летальных исходов. Москва находится на первой строчке по распространению вируса. В общей сложности в столице выявлено 158 207 заболевших, 1 867 человек скончались.