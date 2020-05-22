СК РФ допросил москвичку о фейках про больных коронавирусом в Крылатском

Москва, 22 мая. Следователи СК РФ допросили жительницу Москвы, которая подозревается в распространении фейка о коронавирусе. Видео опубликовано на официальном канале ведомства.

«Я модератор группы «Крылатское лайф». 8 апреля я выложила видео, не проверив источники. О том, что на территории района Крылатское в детском доме №17 находились трупы или их оттуда вывозили. Я не знаю, я просто опубликовала. Раскаиваюсь и в дальнейшем не собираюсь быть модератором, уйду из группы», — рассказала женщина 1979 года рождения.

Ранее СМИ сообщили, что в Сети появилась информация о «трупах в Крылатском». Утверждалось, что это погибшие люди, у которых был выявлен коронавирус. В Минздраве Москвы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Москвичка рассказала следователям, что разместила непроверенную информацию ради привлечения новых подписчиков. Расследование продолжается.

Роскомнадзор совместно с прокуратурой и другие надзорными ведомствами контролирует информацию о коронавирусе в Интернете. Власти напоминают об ответственности за распространение фейков.