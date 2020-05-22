Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят помогать медикам

Москва, 22 мая. Злостных нарушителей самоизоляции в Московской области отправят на помощь медикам, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В сначала эпидемии на плечи медиков легла большая нагрузка. Они постоянно работают с пациентами, поэтому у многих нет возможности исполнять другие обязанности в больницах. Речь идет об уборке территории, выгрузке лекарств и продуктов питания.

Чтобы ни один процесс в больницах не останавливался, власти Московской области нашли решение. Уже несколько нарушителей помогают медикам, передает телеканал «360».

Житель Красногорска, который занимался спортом на уличной площадке, теперь работает грузчиком. Молодой человек признался, что «вышло глупо», нельзя было нарушать самоизоляцию. Но он не жалеет, что его помощь пригодилась.

Второй нарушитель из Химок, его попросили заниматься уборкой прошлогодней травы. Он приводит территорию больницы в порядок.

Власти Московской области понимают, что у молодых людей много энергии, но ее нужно направить в правильное русло. В регионе действует несколько волонтерских движений, которые каждый день доставляют продукты старикам и многодетным семьям.