Воробьев отменяет пропуска в Подмосковье с 23 мая

Москва, 22 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об отмене системы пропусков в регионе с 23 мая.

Глава региона заявил, что регион уже почти три месяца борется с коронавирусом. Властям пришлось ввести цифровые пропуска, чтобы минимизировать контакты жителей Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что эта система дала свои результаты. Он поблагодарил жителей региона за ответственное отношение к ограничениям.

Все пропуска, которые получены для поездок в Москву ранее, будут действовать до 27 мая. В российской столице ограничения пока сохраняются, поскольку плотность населения там выше.

Губернатор Подмосковья попросил жителей региона, с одной стороны, вернуться к нормальной жизни, а с другой, соблюдать меры предосторожности. Важно, чтобы ситуация с коронавирусом не развивалась по негативному сценарию, подчеркнул Воробьев.

Ношение масок, перчаток и использование санитайзеров должно стать частью «новой культуры», считает глава области.