Мосгордума переходит на дистанционную работу с 27 мая

Москва, 22 мая. Мосгордума 27 мая впервые проведет дистанционное заседание, сообщил глава городского парламента Алексей Шапошников.

Депутаты Мосгордумы уже проверили работу специальной информационной системы, которая обеспечивает организацию онлайн-заседаний. По словам Шапошникова, все процессы автоматизированы, через систему производится запись на выступление, голосование.

«Мы в любой момент можем узнать кто сколько выступал, как и по каким вопросам голосовал и другую статистику», — пояснил глава Мосгордумы.

Система полностью защищена от внешнего вмешательства. Бесперебойную работу видео и аудио обеспечит система ВКС «Майнд».

Она входит в реестр российского программного обеспечения. ПО установлено в Ростехе, Сбербанке, Центробанке, Счетной палате и в других федеральных ведомствах.

Переход на дистанционную форму заседаний поддержали в 13 регионах России, в том числе Костромская, Владимирская, Тульская области, Татарстан.