Собянин заявил о необходимости сохранить ограничения в Москве

Москва, 22 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самая сложная фаза борьбы с коронавирусом пришлась на май. Об этом он сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Участники рабочей группы Госсовета РФ обсудили эпидемиологическую обстановку в стране. Главы Москвы и Петербурга рассказали о ситуации в мегаполисах.

По словам Собянина, коэффициент заболеваемости составил 0,97. Показатели распространения вируса снижаются, и это положительная тенденция, пишет «Вечерняя Москва».

Градоначальник подчеркнул, что в столице началась работа на стройках и промышленных предприятиях. Столичные власти уверены, что масочный и пропускной режимы нужно сохранить, резюмировал Собянин.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, РФ по показателям заболеваемости вышла на плато. Этот говорит, что ситуация пока находится под контролем.

Однако не исключено, что осенью будет вторая волна коронавируса. И к этому нужно основательно подготовиться, считает Владимир Путин. Все медучреждения должны быть готовы к такому развитию событий.