Эксперты по недвижимости нашли самую дешевую квартиру в Москве

Москва, 22 мая. Аренда самой дешевой квартиры в Москве стоит 12 тысяч рублей, объявление появилось в базе ЦИАН.

Однокомнатная квартира находится на востоке столицы, ее площадь составила 32 квадратных метра. Из окна 12-го этажа открывается вид на город.

В квартире есть мебель и бытовая техника. Жилье продается, поэтому аренда возможна только на несколько месяцев. Услуги ЖКХ включены в цену аренды.

Эксперты по недвижимости считают, что ситуация с коронавирусом отразится на рынке жилья. После отмены карантинных мер вероятен отток съемщиков, которые вернутся в регионы.

Риелторы боятся, что клиентов будет становиться все меньше, конкуренция возрастет. Это приведет к снижению цен на квартиры в столице и площади для бизнеса.

Ситуация будет более понятной не раньше лета. Пока горожане находятся в самоизоляции, никто никуда не переезжает. Также без основного объема работы остались компании, выполняющие грузоперевозки по городу.