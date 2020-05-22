В парке «Патриот» в Кубинке воссоздали поле боя при обороне Москвы в 1941 году

Кубинка, 22 мая. В комплекс Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке вошла историческая экспозиция — собирательный образ поля боя времен битвы за Москву в 1941 году, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Музей под открытым небом откроется рядом с галереей «Дорога памяти» в парке «Патриот».

Мемориальный комплекс «Поле Победы» расположили в том районе, где 79 лет назад фашисты пытались прорваться к Москве с Наро-Фоминского направления, но были вынуждены отказаться от этого плана из-за яростного сопротивления бойцов и командиров Красной армии. Часть экспозиции посвящена операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулово. Здесь воссоздана картина поля боя и действий 32-й стрелковой дивизии, которая два дня подряд в ожесточенном бою отбивала попытки противника пробиться к Кубинке.

На импровизированном поле боя можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV, самолет Ju-87, технику противника и вооружение советских войск — ДЗОТ с расчетом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений.

В другой части экспозиции представили эпизод освобождения деревни Юшково Московской области и разгром немецко-фашистской группировки, в том числе полосу инженерных заграждений, уничтоженные позиции расчетов врага с вооружением немецкой самоходной артиллерийской установкой Stug-III и многое другое.

«Музей под открытым небом «Поле Победы» не имеет аналогов, а каждый экспонат по-своему уникален и со своей историей, — говорят в Минобороны. — Экспозиция позволит посетителям погрузиться в атмосферу декабря 1941 года и увидеть, какой на самом деле была война, представить себе, какой ценой была добыта Победа».

Добавим, что все составляющие храмового комплекса — экспозиция «Поле Победы», галерея «Дорога памяти», а также сам Главный храм ВС РФ — откроются одновременно. По информации Федерального агентства новостей, его могут открыть в символичную дату начала Великой Отечественной войны, 22 июня, но эти планы предварительны и зависят от эпидемиологической обстановки в Москве и Подмосковье.

Напомним, что храм посвящен победе в Великой Отечественной войне, а памятные даты, связанные с этими событиями, заложены в его архитектурные пропорции. Например, диаметр центрального барабана — 19,45 метра, что вторит дате окончания войны. Высота звонницы — 75 метров, это годовщина Победы, к которой возведен собор. Высота малых куполов — 14,18 метров, а длина галереи «Дорога памяти» с фотографиями участников войны — 1418 шагов по количеству дней и ночей войны.