Собянин заявил, что Москва избежала худшего сценария с COVID-19

Москва, 22 мая. Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании правительства по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Можно с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария. Могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва выглядит неплохо. Например, число новых выявляемых больных, несмотря на то, что мы делаем более 50 тысяч тестов в день, уменьшилось в два раза», — сказал он.

Градоначальник также отметил двукратное уменьшение числа тяжело больных, которые ежедневно поступают в московские клиники. По его словам, количество таких пациентов сократилось с 2100 до 1000 человек.

Вместе с тем Собянин сообщил, что в городе необходимо сохранять строгие ограничительные меры: самоизоляцию и масочный и пропускной режимы.

Ранее мэр сообщал, что с 25 мая в Москве могут открыться многофункциональные центры.

Напомним, что в пятницу, 22 мая, президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом в стране. Предваряя обсуждения, глава государства отметил, что в России обстановка с COVID-19 начала стабилизироваться.