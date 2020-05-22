Отопление снова включат в Подмосковье в связи с заморозками

Москва, 22 мая. Отопление повторно включат в Московской области в связи с резким похолоданием, сообщили в правительстве региона.

Во второй половине дня в Подмосковье ожидается прохладная погода. В ночь на субботу метеорологи прогнозируют заморозки до 2 градусов мороза.

В связи с неблагоприятными погодными условиями власти решили включить отопление. Если с начала рабочей недели снова потеплеет, то тепло в дома подавать перестанут.

По словам синоптиков, выходными будут холодными. Столбики термометров не поднимутся выше 6 градусов тепла. В ночное время суток будет еще холоднее. В регионе несколько дней будут идти дожди.