Известный советский разведчик скончался в Москве

Москва, 22 мая. Жительница Москвы нашла 84-летнего отца мертвым в собственной квартире. Правоохранители проводят проверку.

Пенсионера нашли в доме по Матвеевской улице. По предварительной информации, он скончался от острой сердечной недостаточности.

По данным источника KP.Ru, пенсионера звали Эдуард Устименко. И в свое время он был известным советским разведчиком. Устименко работал в англоязычных странах, в том числе, занимался разведкой в Австралии.

Ранее сообщалось, что в Костромской области нашли тело погибшего профессора, у которого карманы были набиты камнями.

Еще один инцидент произошел в Пскове, где прямо на улице нашли тело пенсионерки без нескольких зубов.