Коронавирус подтвердился у 2988 жителей Москвы за сутки

Москва, 22 мая. Коронавирус выявили у 2988 человек в Москве за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

Число инфицированных COVID-19 с начала эпидемии в столице достигло 158 207 человек. Москва пока остается на первом месте по количеству выявленных случаев коронавируса.

Медики увеличили число тестирований на коронавирус, параллельно начались ИФА-исследования на наличие антител в крови москвичей. Массовые тесты помогут властям реально оценить эпидемиологическую обстановку в городе.

Как отмечают врачи-инфекционисты, до 45% пациентов с COVID-19 болеют без симптомов. Но при этом они все еще являются носителями вируса и есть риски передачи его другим людям.

Эксперты добавляют, что пациентов с ярко выраженными симптомами гораздо меньше. Однако им нужна квалифицированная медпомощь и подключение к ИВЛ.

В центре микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ неофициально провели первые исследования вакцины на людях. Испытания прошли успешно, побочных эффектов препарат не дал. В исследовательском центре добавили, что процесс вакцинации населения может занять до полугода.