«Павильон» на Патриарших прудах сохранит исторический облик

Москва, 22 мая. Здание «Павильона» на Патриарших прудах в Москве сохранит исторический облик, сообщили в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь».

В здании сейчас ведутся ремонтные работы перед открытием нового ресторана. В компании заверили, что никакие надстройки и другие изменения архитектурного облика объекта не планируются.

«Павильон» построили еще до революции, изначально он стоял на противоположной стороне. Там находилась лодочная станция, которая работала до 1913 года.

Объект перенесли на нынешнее место в 1938 году, проект был создан по замыслу архитектора Давида Хазанова. «Павильон» задумывался как место для отдыха водителей трамваев. Раньше там находилась трамвайная линия.