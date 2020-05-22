Антициклон принес в Москву дождливую погоду

Москва, 22 мая. Малоподвижный циклон принес в московский регион облачную погоду, ожидаются осадки, сообщили столичные синоптики.

Столбики термометров в Москве никак не могут подняться выше 10 градусов тепла. В Московской области на пару градусов теплее.

Неприятное ощущение оставляет холодный северный ветер, который дует с порывами до 10 метров в секунду, пишет РИАМО. По данным Гидрометцентра РФ, в ночь на субботу в московском регионе температура воздуха упадет до 2 градусов мороза.

Погода будет такой же дождливой в субботу, а в воскресенье небо затянут тяжелые серые тучи. Солнца москвичам на выходных ждать не стоит. Прояснения возможны не раньше понедельника, когда термометры покажут 17 градусов тепла.