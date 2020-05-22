Гидрометцентр России предупредил о заморозках в Московской области

Москва, 22 мая. Резкое похолодание ожидается в Подмосковье 23 мая, сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности в ночь на субботу. Температура воздуха опустится до 2 градусов мороза.

Заморозки также ожидаются в Смоленской и Калужской областях. Днем погода будет холодной и облачной, ветер подует с северной стороны со скоростью до 10 метров в секунду, пишет РИАМО.

Метеорологи не предполагали, что конец мая в московском регионе может быть таким холодным. Специалисты заявляли, что после 21 мая ожидается постепенное потепление.

У москвичей есть надежда, что начало июня будет теплым. Однако синоптики их разочаровали, поскольку вторая половина месяца ожидается прохладной и дождливой.

Жаркая погода установится только в Краснодарском крае и Крыму, куда, вероятно, горожане поедут отдыхать летом.