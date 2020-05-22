Баллон с хлором взорвался возле больницы в Москве

Москва, 22 мая. Разгерметизация сорокалитрового баллона хлором произошла в Москве у Центрального НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова.

Из-за взрыва в здании реанимации выбило стекло. Как сообщается, хлор предполагалось использовать для обеззараживания воды около НИИ.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте уже работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, что в конце прошлого месяца произошел взрыв бытового газа в одной из квартир 12-этажного дома в Новой Москве. Инцидент произошел на десятом этаже многоквартирного дома в Троицке. По словам источника, в момент взрыва в помещении находились двое мужчин и одна женщина. Отмечается, что все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предполагается, что они пытались что-то приготовить на газовой плите.