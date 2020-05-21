Собянин сообщил о возобновлении работы каршеринга в Москве с 25 мая

Москва, 21 мая. Работа каршеринга возобновится в Москве с 25 мая, что подтверждается указом мэра города Сергея Собянина.

В документе указаны условия, которых необходимо придерживаться, чтобы арендовать машину. Автомобиль можно получить не менее чем на пять дней.

После возврата машина снимут с линии и направят на дезинфекцию. По мнению Собянина, это не полноценный сервис, но даже такой вариант найдет своих клиентов.

Вопрос безопасности пассажиров и водителей каршеринга должен стоять на первом месте. Однако в столице работают службы такси.

Собянин отметил, что ситуация в столице в целом складывается позитивно. Медики делают горожанам ИФА-тесты на антитела к коронавирусу. Желающие пройти исследование могут заявить об этом после 27 мая.

Вероятно, власти исключат детей из программы ИФА-тестирования, чтобы не вызывать их в поликлиники. Лучше не рисковать здоровьем подрастающего поколения.